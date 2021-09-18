Съемочная группа фильма "Вызов" прибыла на Байконур для подготовки к полету на МКС

Фото: ТАСС/ЦПК/Роскосмос

Экипаж космического корабля "Союз МС-19" прибыл на Байконур, где пройдет завершающий этап подготовки к полету на МКС для съемки фильма "Вызов". Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"На космодром Байконур прибыли экипажи (основной и дублирующий. – Прим. ред.) корабля "Союз МС-19" для завершения предстартовой подготовки. Сегодня с космонавтами будут проведены инструктажи по работе на пилотируемом корабле, а также по проверке средств связи во время его примерки", – говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

19 сентября состоится так называемая "примерка" в корабле: экипажи отработают свои действия на местах, ознакомятся с бортовой документацией и выполнят тесты бортовых систем.

В состав основного экипажа входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

Запуск космического корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" запланирован на 5 октября 2021 года.

Ранее Клим Шипенко рассказал о чем будет картина "Вызов". По его словам, фильм расскажет о женщине-враче, которая отправляется на МКС, чтобы спасти космонавта в условиях, не приспособленных к медицинским вмешательствам. Главную роль в ленте сыграет актриса Юлия Пересильд.

