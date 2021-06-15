Рогозин предложит NASA сотрудничество в съемках фильма на МКС

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация обсудит с NASA возможность сотрудничества при съемках фильма "Вызов" на МКС. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Сегодня мы поговорим с американцами на предмет того, чтобы их участие в этом проекте сделать активнее. Они могут предоставить возможность американского сегмента для съемки, съемки американского астронавта", – отметил Рогозин.

По его словам, в данном вопросе достаточно много возможностей, и при доброй воле можно обо всем договориться.

Фильм "Вызов" будет снят совместными усилиями Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Генеральными продюсерами проекта станут Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк. Режиссером картины выступит Клим Шипенко. Одну из главных ролей сыграет актриса Юлия Пересильд.

Фильм является частью научно-просветительского проекта Первого канала и Роскосмоса, которые считают, что подобный формат подготовки будет полезен в перспективе для отправки в космос узких специалистов, в том числе ученых и врачей.

Ранее стало известно, что в Звездном городке началась подготовка Пересильд и Шипенко к полету на МКС для съемок фильма. Обучение пройдет по ускоренной программе. Полет запланирован на 5 октября 2021 года.

