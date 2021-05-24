Съемочную группу фильма "Вызов" начали готовить к полету на МКС

Фото: ЦПК/Роскосмос/ТАСС
В Звездном городке началась подготовка актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко к полету на МКС для съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории кинокартина, которую снимут на орбите Земли.
Обучение идет по ускоренной программе. Полет запланирован на 5 октября 2021 года.
"Нам уже выдали учебники. Это вот такая стопка по бортинженерии и не только. Я уже открыла эти учебники. Ничего, кроме шуток, на ум пока у меня не приходит. Ну, попробуем разобраться", – сказала Пересильд в эфире Первого канала.
Уточняется, что фильм является частью научно-просветительского проекта Первого канала и Роскосмоса, которые считают, что подобный формат подготовки будет полезен в перспективе для отправки в космос узких специалистов, в том числе ученых и врачей.
Пересильд и Шипенко попали в состав основного экипажа корабля "Союз МС-19" по результатам медицинского и творческого отбора. Между тем в состав дублирующего экипажа вошли актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Запуск корабля с космодрома Байконур намечен на октябрь этого года.
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