Пересильд и Шипенко отправятся на МКС для съемок фильма "Вызов" в космосе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию (МКС) 5 октября. Их рекомендовали к назначению в основной экипаж по итогам конкурса. Об этом сообщают Первый канал и госкорпорация "Роскосмос".
"Госкомиссия завершила отбор кандидатов на участие в космическом полете для съемок художественного фильма "Вызов" (рабочее название). По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко", – говорится в сообщении.
В составе дублирующего экипажа выступят актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.
Съемки фильма пройдут на МКС. Старт экспедиции на транспортном корабле "Союз МС-19" состоится 5 октября 2021 года с космодрома Байконур.
Ранее сообщалось, что лучшим фильмом про космос всех времен и народов был назван "2001 год: Космическая одиссея" Стэнли Кубрика. Ко Дню космонавтики киноканал FAN составил рейтинг фантастических фильмов про космос. Он основан на данных 15 ресурсов с общим охватом около 700 млн человек в месяц.
При составлении рейтинга учитывались оценки зрителей, кассовые сборы и мнения критиков.
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