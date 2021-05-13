Участок Люблинско-Дмитровской линии откроется досрочно

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

15:49

Пересильд и Шипенко отправятся на МКС для съемок фильма "Вызов" в космосе

культура кино

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию (МКС) 5 октября. Их рекомендовали к назначению в основной экипаж по итогам конкурса. Об этом сообщают Первый канал и госкорпорация "Роскосмос".

"Госкомиссия завершила отбор кандидатов на участие в космическом полете для съемок художественного фильма "Вызов" (рабочее название). По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко", – говорится в сообщении.

В составе дублирующего экипажа выступят актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

Съемки фильма пройдут на МКС. Старт экспедиции на транспортном корабле "Союз МС-19" состоится 5 октября 2021 года с космодрома Байконур.

Ранее сообщалось, что лучшим фильмом про космос всех времен и народов был назван "2001 год: Космическая одиссея" Стэнли Кубрика. Ко Дню космонавтики киноканал FAN составил рейтинг фантастических фильмов про космос. Он основан на данных 15 ресурсов с общим охватом около 700 млн человек в месяц.

При составлении рейтинга учитывались оценки зрителей, кассовые сборы и мнения критиков.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать