Названы любимые фильмы россиян о космосе

Фото: пресс-служба телеканала FAN

Лучшим фильмом про космос всех времен и народов является "2001 год: Космическая одиссея" Стэнли Кубрика. Ко Дню космонавтики киноканал FAN составил рейтинг фантастических фильмов про космос. Он основан на данных 15 ресурсов с общим охватом около 700 млн человек в месяц. При составлении рейтинга учитывались оценки зрителей, кассовые сборы и мнения критиков.

Первое место в рейтинге досталось культовому научно-фантастическому фильму Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея" (1968). Второе занял фильм "Чужой" (1979) Ридли Скотта, а третье – творение Кристофера Нолана "Интерстеллар" с Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй. Также в десятку самых любимых фильмов про космос попали "Аполлон 13" (1995), "Звездные войны: Новая надежда" (1977), "Гравитация" (2013), "Луна 2112" (2009), мультфильм "ВАЛЛ-И" (2008), а также ленты "Пекло" (2007) и "Солярис" (1972).

В качестве основы для создания "Топа топов" программной дирекцией киноканала FAN были выбраны следующие источники: Mashable, Stacker, Wired, "Кинопоиск", "Фильм Про", Kinowar, Rotten Tomatoes, Kino.Mail, Screen Rant, Esquire, Space News, The Ringer, IMDB, SyFy. Кроме того, учитывались результаты внутриредакционного голосования.