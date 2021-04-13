Тимофей Баженов заявил о важности приобщения молодого поколения к изучению космоса

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Интерес к космосу необходимо поощрять с самого раннего возраста, заявил тележурналист и общественник Тимофей Баженов.

"Когда я был мальчишкой, то знал о космосе буквально все и эта страсть культивировалась на государственном уровне", – рассказал Баженов во время посещения юбилейного мероприятия на ВДНХ в честь Дня космонавтики.

Он выразил уверенность, что и сейчас необходимо прилагать усилия, чтобы школьники, студенты и молодые специалисты были заинтересованы в изучении космоса. По словам Баженова, именно это позволит России совершить прорыв в данной сфере.

Телеведущий признался, что считает космос одновременно таинственным и притягательным.

"Помню еще, как бегали мальчишками смотреть на мемориал "Покорителям космоса", – монумент поражал своими размерами. Мы будто прикасались к тому моменту, когда человек покорил звездное небо", – отметил журналист.

По словам Баженова, посещение ВДНХ напомнило ему о детской мечте бороздить просторы Вселенной.

"Как школьники в советском фильме "Москва – Кассиопея". Признаюсь честно, я и сейчас об этом мечтаю", – заключил он.

12 апреля Сергей Собянин открыл выставку "Первый" в Музее космонавтики на ВДНХ. Она приурочена к 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гагарина.

Также в течение трех дней гости ВДНХ могут посетить бесплатные экскурсии по центру "Космонавтика и авиация", прослушать лекции ученых и популяризаторов космоса, посмотреть спектакли и концерты.