Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Сергей Собянин открыл выставку "Первый" в Музее космонавтики. Она приурочена к 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гагарина.

Совместно с мэром в церемонии приняли участие старшая дочь Гагарина Елена, генеральный директор музея-заповедника "Московский Кремль" и ветераны отряда космонавтов.

"Провели большую работу и организовали выставку "Первый", посвященную 60-летию первого полета человека в космос – полету Гагарина", – сказал Собянин.

Он поблагодарил музеи страны, предприятия ракетно-космической отрасли, а также семью первого космонавта, без которых открытие выставки было бы невозможным.

Мэр напомнил, что и сегодня большое количество жителей столицы работает в ракетно-космической отрасли, а космонавтика занимает важное место в промышленности, экономике и науке Москвы.

"Здесь, на ВДНХ, мы создали огромный павильон, посвященный космонавтике, современный, новый и с огромным количеством экспонатов, которые мы собрали по всей стране. И сегодня с "Роскосмосом" работаем над созданием нового Национального космического центра. Он находится в стройке. Работа кипит. Так что нет никаких сомнений, что страна получит новый космический центр, современный, с передовыми технологиями. Поздравляю всех с праздником", – заключил Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что выставка "Первый" продлится до 12 сентября 2021 года. Подготовка к реализации масштабного проекта заняла более двух лет. В ней приняли участие около 30 партнеров со всей страны: крупные и небольшие музеи России, архивы и предприятия ракетно-космической отрасли. Собрать редкие артефакты помогли члены семьи первого космонавта.

На экспозиции под названием "Утро космической эры", которая размещена в главном зале музея, представлено свыше сотни уникальных экспонатов. Одним из центральных экспонатов стал подлинный спускаемый аппарат космического корабля "Восток", на котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полет.

Посетители выставки смогут увидеть катапультируемое кресло, документы Гагарина, его личные вещи и артефакты, относящиеся к подготовке к первому полету. Также организаторы сумели воссоздать землянку в деревне Клушино, в которой семья Гагариных жила во время оккупации.

Ранее сообщалось, что в Москве начали возводить высокоэтажную часть Национального космического центра. Уже смонтировано 442 тонны арматуры и уложено более 1,2 тысячи кубометров бетона в основную конструкцию фундаментной плиты.