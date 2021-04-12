В Москве начали возводить высокоэтажную часть Национального космического центра

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства
Башенную часть комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ) начали возводить в Москве. Об этом сообщили пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
"На стройплощадке Национального космического центра приступили к сооружению основных монолитных конструкций высотной части – уже смонтировано 442 тонны арматуры и уложено более 1,2 тысячи кубометров бетона в основную конструкцию фундаментной плиты", – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Представитель мэрии уточнил, что на предварительном этапе проводились земляные работы. Кроме того, на участке установили буронабивные сваи. Как отметил Бочкарев, 47-этажная башня является важной частью комплекса НКЦ и станет местной градостроительной доминантой.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов заявил, что на данный момент общая готовность монолитных конструкций оценивается почти в 70%. На стройплощадке уже подготовлен железобетонный каркас на уровне шестого – восьмого этажей.
По словам Кравцова, на объекте задействовано порядка 1,2 тысячи человек и почти 40 единиц строительной техники. Готовый Национальный космический центр и производственная территория Центра Хруничева обеспечат предприятиям "Роскосмоса" порядка 20 тысяч рабочих мест.
В марте 2021 года Сергей Собянин и глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин осмотрели ход строительства НКЦ в столице. Мэр отметил, что площадь готового комплекса составит около 250–270 тысяч квадратных метров.
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