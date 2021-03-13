Собянин и Рогозин осмотрели ход строительства Национального космического центра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительство комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ) на территории ГКНПЦ имени Хруничева позволит создать 20 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра вместе с гендиректором ГК "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным ход строительных работ на территории будущего центра.

"По поручению Владимира Путина приступили к масштабному проекту создания нового космического центра страны. Совместный проект "Роскосмоса" и города. Возводится крупнейший центр космической отрасли в мире. Площадь 250–270 тысяч квадратных метров, где будут работать около 20 тысяч человек", – рассказал Собянин.

Мэр отметил, что на высвобождаемой территории построят дома для расселения местных жителей, часть из которых являются бывшими и настоящими сотрудниками "Роскосмоса". Он выразил надежду, что благодаря новому центру будет активно развиваться военно-космическая отрасль страны.

Собянин поблагодарил генерального директора "Роскосмоса" за предложение о создании такого важного проекта для города и всей страны в целом. В свою очередь, Рогозин отметил, что в будущем в НКЦ будут работать инженеры самых разных подразделений ракетно-космической отрасли в Москве.

"Из них восемь тысяч человек – это сотрудники конструкторского бюро "Салют" центра Хруничева, и рядом же с ними находится сам завод, где собственно те инженерные решения, которые мы будем с ними отрабатывать, будут апробированы уже конкретной практикой. Кроме того, здесь будут находиться базовые кафедры ведущих наших вузов-доноров: Московского авиационного института, МГТУ имени Баумана, Физтеха, МГУ и многих других", – добавил Рогозин.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы подчеркнули, что строительство комплекса зданий НКЦ должно быть завершено в 2023 году. Отмечается, что его создание позволит объединить на одной площадке ряд ключевых организаций ракетно-космической промышленности.

Центральным элементом НКЦ будет высотная треугольная башня, внешним видом напоминающая ракету на стартовой площадке. Фасады здания будут выполнены с использованием стекла и тонких алюминиевых пластин. Прилегающую к центру территорию благоустроят.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что основной акцент при возведении здания будет сделан на башню, так как она является архитектурным и смысловым центром комплекса. Он отметил, что архитекторы взяли за основу образ космического корабля, избежав прямых ассоциаций в архитектурных решениях.

