Высота Национального космического центра будет достигать почти 250 метров

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Согласован проект Национального космического центра, который построят на площадке АО "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева". Высота башни будет достигать 248 метров, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, основной акцент сделан на башню, так как она является архитектурным и смысловым центром комплекса.

Он отметил, что архитекторы взяли за основу образ космического корабля, избежав прямых ассоциаций в архитектурных решениях.

"Не менее интересны и другие составляющие проекта. У конгресс-центра, расположенного в нижней части комплекса, к примеру, появится медиафасад, позволяющий транслировать видео с борта Международной космической станции в реальном времени. А перед ним расположится арт-инсталляция – парящая фигура космонавта в скафандре в натуральную величину", – рассказал Сергей Кузнецов.

В пресс-службе отметили, что центральным звеном проекта является треугольная башня, в которой разместится штаб-квартира "Роскосмоса". К башне будет примыкать длинный корпус с исследовательскими лабораториями и офисами.

Кузнецов также рассказал, что в комплексе предусмотрен музей под открытым небом.

"В П-образных дворах разместятся исторические образцы аэрокосмической техники, связанные как с историей места расположения Национального космического центра, так и с историей советской и российской космонавтики", – отметил главный архитектор Москвы.

Как стало известно ранее, в новом Национальном космическом центре появятся персональные кабинеты президента и премьер-министра РФ. Отмечалось, что госкорпорация "Роскосмос" инициировала конкурс дизайн-проектов для Национального космического центра на территории Центра имени Хруничева. Кроме того, информационный центр займет примерно 4 тысячи квадратных метров. Впоследствии тут смогут принимать как официальные делегации и ученые группы, так и экскурсионные туры.

