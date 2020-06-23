Высота Национального космического центра будет достигать почти 250 метров

14:45
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Согласован проект Национального космического центра, который построят на площадке АО "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева". Высота башни будет достигать 248 метров, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, основной акцент сделан на башню, так как она является архитектурным и смысловым центром комплекса.
Он отметил, что архитекторы взяли за основу образ космического корабля, избежав прямых ассоциаций в архитектурных решениях.
"Не менее интересны и другие составляющие проекта. У конгресс-центра, расположенного в нижней части комплекса, к примеру, появится медиафасад, позволяющий транслировать видео с борта Международной космической станции в реальном времени. А перед ним расположится арт-инсталляция – парящая фигура космонавта в скафандре в натуральную величину", – рассказал Сергей Кузнецов.
В пресс-службе отметили, что центральным звеном проекта является треугольная башня, в которой разместится штаб-квартира "Роскосмоса". К башне будет примыкать длинный корпус с исследовательскими лабораториями и офисами.
Кузнецов также рассказал, что в комплексе предусмотрен музей под открытым небом.
"В П-образных дворах разместятся исторические образцы аэрокосмической техники, связанные как с историей места расположения Национального космического центра, так и с историей советской и российской космонавтики", – отметил главный архитектор Москвы.
Как стало известно ранее, в новом Национальном космическом центре появятся персональные кабинеты президента и премьер-министра РФ. Отмечалось, что госкорпорация "Роскосмос" инициировала конкурс дизайн-проектов для Национального космического центра на территории Центра имени Хруничева. Кроме того, информационный центр займет примерно 4 тысячи квадратных метров. Впоследствии тут смогут принимать как официальные делегации и ученые группы, так и экскурсионные туры.
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