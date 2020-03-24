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Общество

13:28

Национальный космический центр оборудуют кабинетами для президента и премьера РФ

общество наука строительство

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Персональные кабинеты президента и премьер-министра РФ появятся в новом Национальном космическом центре. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

В учреждении заявили, что госкорпорация "Роскосмос" инициировала конкурс дизайн-проектов для Национального космического центра на территории Центра имени Хруничева.

"Участникам конкурса предлагается продумать визуальную концепцию помещений, среди которых Центр слежения за спутниковыми группировками и Международной космической станцией, большой зал заседаний, пресс-центр, а также персональные кабинеты для президента Российской Федерации и председателя правительства Российской Федерации", – указано в сообщении института.

Информационный центр займет примерно 4 тысячи квадратных метров. Впоследствии тут смогут принимать как официальные делегации и ученые группы, так и экскурсионные туры.

Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" объявили о переносе ряда мероприятий, посвященных Дню космонавтики. В частности, на осень переназначили традиционный концерт по случаю праздника, который ранее проходил в Государственном Кремлевском дворце.

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