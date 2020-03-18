Роскосмос рассекретил документы о первом выходе человека в открытый космос

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Роскосмос рассказал о рассекречивании документов, касающихся первого в мире выхода человека в открытый космос, сообщает "Газета.ру".

Материалы опубликовали в связи с 55-летием этого события. Среди них фигурируют документы, подписанные главным конструктором ОКБ-1 Сергеем Королевым, председателем Государственной комиссии Георгием Тюлиным и другими известными представителями советской науки и государства.

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