Роскосмос рассекретил документы о первом выходе человека в открытый космос

Фото: Роскосмос
Роскосмос рассказал о рассекречивании документов, касающихся первого в мире выхода человека в открытый космос, сообщает "Газета.ру".
Материалы опубликовали в связи с 55-летием этого события. Среди них фигурируют документы, подписанные главным конструктором ОКБ-1 Сергеем Королевым, председателем Государственной комиссии Георгием Тюлиным и другими известными представителями советской науки и государства.
18 марта 1965 года советский летчик-космонавт Алексей Леонов совершил первый выход в открытое космическое пространство в истории человечества.
Ранее в РАН рассказали, что запуск российского космического аппарата на Луну планируется 1 октября 2021 года. Эксперт в области космонавтики Валерий Тимошенко отметил, что это позитивный шаг, поскольку нельзя отставать в области исследования околоземного пространства. Он отметил, что Китай, в частности, сейчас активно исследует происхождение Луны и изучает обратную сторону спутника Земли.
Недавно член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил о необходимости освоения космоса в связи с пандемией коронавируса. Он отметил, что человечество может вымереть, как и динозавры.
Распространение COVID-19 влияет и на работу космической индустрии. Так, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что российско-европейскую миссию на Марс перенесли на 2022 год.
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