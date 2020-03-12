Российско-европейскую миссию на Марс отменили из-за пандемии COVID-19

Фото: depositphotos/magann

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российско-европейская миссия на Марс, получившая название ExoMars-2020, переносится на 2022 год. В качестве главной причины называется распространение коронавируса COVID-19, сообщает ИА "НСН".

Рогозин объяснил, что из-за эпидемии совместная работа международной команды невозможна.

"[Решение] обусловлено, прежде всего, требованием к максимальной надежности всех систем космического аппарата "ЭкзоМарс", а также обстоятельствами непреодолимой силы, вызванными ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе", – подчеркнул глава Роскосмоса.

Ранее сообщалось о многочисленных отменах авиарейсов. Причина та же – пандемия коронавируса. При этом Минтранс РФ в феврале заявил о возможной компенсации авиакомпаниям потерь, вызванных ограничением полетов.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 достигло почти 125 тысяч человек. По последним сведениям, в материковом Китае было инфицировано около 80,7 тысячи человек, а за его пределами – свыше 37 тысяч. При этом количество летальных исходов после заражения вирусом составляет более 4,5 тысячи.

В РФ ввели временный запрет на въезд граждан КНР в страну. С 1 марта было почти полностью закрыто авиасообщение с городами Южной Кореи. Кроме того, ограничения действуют в отношении полетов в Иран, Францию, Испанию, Германию и Италию.

