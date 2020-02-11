Минтранс предлагает компенсацию авиакомпаниям за ограничение полетов в КНР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минтранс РФ предлагает компенсировать авиакомпаниям потери из-за ограничения полетов в Китай в размере 1,6 миллиарда рублей. Уточняется, что это предварительная сумма.
На данный момент точная сумма выплат не определена, обсуждения по данному вопросу продолжаются, сообщает РИА Новости.
"Это то, что рассчитал Минтранс вместе с авиакомпаниями. Сейчас идет очень непростая дискуссия с финансово-экономическим блоком правительства, потому что трудно определить, как считать убытки. С нашей точки зрения, например, убытки от того, что воздушные суда стоят из-за того, что рейсы прекратились внезапно", – заявил замминистра транспорта Александр Юрчик.
По его словам, министерство финансов иначе смотрит на ситуацию. В частности, представители ведомства не рассматривают простой самолетов как убытки и предлагают перевести воздушные суда на другие рейсы. Данная мера возможна, но сейчас полеты востребованы меньше, чем летом. Кроме того, существуют юридические и технические сложности.
Россия в связи с распространением коронавируса ранее закрыла все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай. Данная мера не коснулась рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе. Выполнение чартерных рейсов прекратится 14 февраля.
Впервые о новой форме пневмонии, вызванной коронавирусом 2019 nCoV, стало известно в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. По состоянию на сегодняшний день от болезни скончалось более тысячи человек, заражено более 42,6 тысячи.
Число инфицированных китайским коронавирусом превысило 42 тысячи
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