Обязательная госпитализация с подозрением на коронавирус не противоречит закону – Онищенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с Москвой 24 прокомментировал заявление Роспотребнадзора о том, что ведомство может требовать обязательную госпитализацию или изоляцию человека при подозрении на коронавирус.

По мнению депутата, такой подход не противоречит законодательству РФ. Он пояснил, что прилетевшего из Китая или Индии человека могут госпитализировать по эпидемическим показаниям. При этом он уточнил, что госпитализация может потребоваться и без признаков на инфекцию.

"Его могут госпитализировать по эпидемическим показаниям, при наличии температуры и при наличии других признаков или даже если таковых нет. В аэропорту это определить нельзя, но если есть признаки, взяли тест и он показал положительный результат, то в данном случае есть правовые основания госпитализировать", – заявил Онищенко.

Он пояснил, что при наличии температуры у пассажира в аэропорту его могут госпитализировать для установления точного диагноза и исключения возможного заражения коронавирусом.

Онищенко уточнил, что подобные меры предприняты из-за того, что наибольшую угрозу могут предоставлять пассажиры, зараженные коронавирусом, но сама болезнь проходит бессимптомно.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство имеет право потребовать обязательную госпитализацию человека с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции.

Она пояснила, что подобные действия позволят предотвратить появление и распространение заболевания на территории страны. Попова также отметила, что в целях профилактики распространения коронавируса был усилен дезинфекционный режим в пунктах общественного питания.

По данным на утро 10 февраля, коронавирусом 2019-nCoV из Китая заразилось более 40 тысяч человек, преимущественно в КНР. Более того, количество погибших от новой формы пневмонии почти достигло почти тысячи человек.

Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

