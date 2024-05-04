04 мая, 16:17Политика
ВС РФ уничтожили танк Abrams наводящимся по лазеру снарядом "Краснополь"
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска поразили американский танк Abrams наводящимся по лазеру снарядом "Краснополь". Министерство обороны РФ рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.
"Военнослужащие-операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили американский танк M1 Abrams и БМП Bradley в зоне проведения СВО. Американский танк был уничтожен высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь" и БПЛА", – говорится в публикации.
Ранее стало известно, что российская авиация и система ПВО сбила за неделю 15 украинских оперативно-тактических ракет АТАCМS из США и 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции.
До этого ВКС РФ ракетным ударом поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства в районе Островерховки в Харьковской области.
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