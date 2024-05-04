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04 мая, 16:17

Политика

ВС РФ уничтожили танк Abrams наводящимся по лазеру снарядом "Краснополь"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска поразили американский танк Abrams наводящимся по лазеру снарядом "Краснополь". Министерство обороны РФ рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Военнослужащие-операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили американский танк M1 Abrams и БМП Bradley в зоне проведения СВО. Американский танк был уничтожен высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь" и БПЛА", – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что российская авиация и система ПВО сбила за неделю 15 украинских оперативно-тактических ракет АТАCМS из США и 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции.

До этого ВКС РФ ракетным ударом поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства в районе Островерховки в Харьковской области.

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