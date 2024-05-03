Подразделения группировки "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие группировки войск "Центр" успешно противостояли за сутки 10 контратакам украинской армии в зоне проведения спецоперации. Министерство обороны России опубликовало ежедневную сводку о ходе боевых действий в официальном телеграм-канале.

"Отражены 10 контратак штурмовых групп 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 23-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов, Керамик, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово ДНР. ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, танк Abrams", – уточняется в публикации.

Также членам группировки удалось улучшить свои позиции и поразить подразделения противника: 3-ю штурмовую, 24-ю, 110-ю механизированные вражеские бригады на территории республики.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года российские войска взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов.

По его словам, группировки продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, однако под натиском ВС России они вынуждены бросать свои позиции и отступать.

