Фото: телеграм-канал "Минобороны России""

С начала 2024 года российские войска взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов России, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

По его словам, группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Министр подчеркнул, что ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, однако под натиском ВС России они вынуждены бросать свои позиции и отступать.

Шойгу напомнил, что за последние две недели российские войска взяли под контроль три населенных пункта Донецкой Народной Республики.

Накануне сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ освободили населенный пункт Бердычи ДНР. Также они улучшили тактическое положение и поразили формирования 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс.

29 апреля подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил России освободили населенный пункт Семеновка в ДНР.

28 апреля они освободили населенный пункт Новобахмутовка. В тот день ВС РФ поразили войска ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка.

