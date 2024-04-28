Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР. Об этом пишет Минобороны РФ.

По данным пресс-службы оборонного ведомства, за прошедший день ВС РФ на донецком направлении нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка Донецкой Народной Республики.

"ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и пять автомобилей", – добавили там.

В целом на всей территории спецоперации за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области. Также были поражены украинские склады с с авиационными боеприпасами и техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 46 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США", – заключили там.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с украинской стороны на фронтах нарастает паника. Он уверен, что ВС РФ очень важно поддержать эту динамику.

