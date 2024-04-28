28 апреля, 14:36Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР. Об этом пишет Минобороны РФ.
По данным пресс-службы оборонного ведомства, за прошедший день ВС РФ на донецком направлении нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка Донецкой Народной Республики.
"ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и пять автомобилей", – добавили там.
В целом на всей территории спецоперации за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области. Также были поражены украинские склады с с авиационными боеприпасами и техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 46 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США", – заключили там.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с украинской стороны на фронтах нарастает паника. Он уверен, что ВС РФ очень важно поддержать эту динамику.
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