ВС РФ уничтожили снабжающую ВСУ топливом нефтебазу "Баловное"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли удар по нефтебазе "Баловное", с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, по информации ведомства, российская армия поразила живую силу и технику врага в 102 районах. Так, например, были ликвидированы радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПТ, а также установка ЗРК IRIS-T, которая была поставлена из Германии.

Также силы ПВО за последние сутки уничтожили 40 украинских дронов, а также три управляемые авиабомбы Hammer, поставленные Францией.

Ранее ВКС РФ ракетным ударом поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства в районе Островерховки в Харьковской области. На кадрах, опубликованных Минобороны РФ, показана кабина боевого управления и пусковая установка комплекса в месте дислокации и момент поражения цели ракетным ударом. На видео также заметна детонация боекомплекта и возгорание находящегося рядом склада.

