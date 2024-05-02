ВКС РФ поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Видео: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ ракетным ударом поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства в районе Островерховки в Харьковской области. Соответствующее видео предоставило Минобороны РФ.

На кадрах показана кабина боевого управления и пусковая установка комплекса в месте дислокации и момент поражения цели ракетным ударом. На видео также представлены детонация боекомплекта и возгорание находящегося рядом склада.

11 сентября 2022 года Германия передал Украине первый из четырех обещанных комплексов ПВО IRIS-T SLM. Уточняется, что передачу комплекса ПВО организовали недалеко от польско-украинской границы.

В мае 2023-го стало известно, что Берлин в рамках очередного пакета поддержки передаст Киеву четыре дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. По словам официального представителя Минобороны Германии Надине Крюгер, в общей сложности выйдет восемь систем.

Уже в июне этого же года войска РФ дроном-камикадзе уничтожили радиолокационную станцию ЗРК IRIS-T. Расчетами беспилотников подразделения ВДВ выявили позиция ЗРК IRIS-T SLM, а затем нанесли по многофункциональной радиолокационной станции комплекса ПВО удар барражирующий боеприпасом.