Фото: ТАСС/www.imago-images.de/IMAGO/Political-Moments

Германия передала Украине первый из четырех обещанных комплексов ПВО IRIS-T SLM, информирует Spiegel со ссылкой на инсайдера в ведомствах.

В издании рассказали, что передачу комплекса ПВО организовали недалеко от польско-украинской границы во вторник, 11 сентября.

Ранее в СМИ сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам стран G7 с просьбой увеличить поставки оружия Киеву. Отмечается, что политик уделит особое внимание средствам противовоздушной обороны.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки ПВО от США не повлияют на цели российской стороны. По его словам, подобные действия сделают конфликт дольше и больнее для украинской стороны.

До этого президент США Джо Байден в разговоре с Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым, в том числе системами ПВО. Кроме того, Байден в разговоре с украинским лидером осудил ракетные удары РФ.

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