Фото: телеграм-канал "Кирилл Федоров/Война История Оружие"

Российские войска при помощи дрона-камикадзе "Ланцет-3" уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM, поставленного Киеву Германией, сообщили в Минобороны РФ.

Расчетами беспилотников подразделения ВДВ выявили позиция ЗРК IRIS-T SLM, а затем нанесли по многофункциональной радиолокационной станции комплекса ПВО удар барражирующий боеприпасом.

Ударом БПЛА радиолокационная станция была уничтожена.

Ранее сообщалось, что российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" уничтожила опорные пункты ВСУ в районе населенных пунктов Кирово и Дружба под Артемовском.

Помимо этого, за прошедшие сутки авиация РФ нанесла удары по местам сосредоточения живой силы украинской армии около населенных пунктов Спорное, Веселое и Курдюмовка на артемовском направлении.

Российские артиллеристы на этом участке фронта поразили украинские гаубицы Д-20 и Д-30, самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", а также 122-миллиметровый миномет и орудие того же калибра.

Минобороны сообщило о попытке ВСУ прорвать оборону российских войск в районе Артемовска