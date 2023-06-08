08:52Политика
Войска РФ дроном-камикадзе уничтожили РЛС произведенного в Германии ЗРК IRIS-T
Фото: телеграм-канал "Кирилл Федоров/Война История Оружие"
Российские войска при помощи дрона-камикадзе "Ланцет-3" уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM, поставленного Киеву Германией, сообщили в Минобороны РФ.
Расчетами беспилотников подразделения ВДВ выявили позиция ЗРК IRIS-T SLM, а затем нанесли по многофункциональной радиолокационной станции комплекса ПВО удар барражирующий боеприпасом.
Ударом БПЛА радиолокационная станция была уничтожена.
Ранее сообщалось, что российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" уничтожила опорные пункты ВСУ в районе населенных пунктов Кирово и Дружба под Артемовском.
Помимо этого, за прошедшие сутки авиация РФ нанесла удары по местам сосредоточения живой силы украинской армии около населенных пунктов Спорное, Веселое и Курдюмовка на артемовском направлении.
Российские артиллеристы на этом участке фронта поразили украинские гаубицы Д-20 и Д-30, самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", а также 122-миллиметровый миномет и орудие того же калибра.
Минобороны сообщило о попытке ВСУ прорвать оборону российских войск в районе Артемовска
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