МО РФ показало кадры уничтожения танков Leopard

Минобороны РФ показало кадры уничтожения танков Leopard во время контрнаступления Вооруженных сил Украины. Соответствующая запись появилась в телеграм-канале министерства.

В Минобороны уточнили, что на кадрах показано уничтожение иностранной бронетехники, включая танки Leopard.

Ранее глава МО РФ Сергей Шойгу рассказал, что украинский режим в течение трех суток предпринял обещанное наступление на разных участках фронта. По его словам, 4 июня ВСУ силами 23-й и 31-й механизированных бригад пытались наступать на пяти направлениях, но успеха не добились.

Кроме того, украинские бойцы попытались 5 июня наступить на семи направлениях силами пяти бригад. Однако, уточнил министр обороны РФ, противник был остановлен и понес еще более серьезные потери.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

