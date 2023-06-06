ВС РФ нанесли групповой удар по центру принятия решений ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар при помощи высокоточного оружия по одному из центров принятия решений украинских войск. Цель была выполнена, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в телеграм-канале ведомства.

По его словам, объект оказался поражен.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим в течение трех суток предпринял обещанное наступление на разных участках фронта. По его словам, 4 июня ВСУ силами 23-й и 31-й механизированных бригад пытались наступать на пяти направлениях, но успеха не добились.

Глава Минобороны отметил, что 5 июня киевский режим попытался наступить на семи направлениях силами пяти бригад. Противник также был остановлен и понес еще более серьезные потери.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Российские военные отразили атаку ВСУ на южнодонецком направлении