Фото: kremlin.ru

Вооруженные силы Украины не добиваются поставленных целей после начала крупномасштабных наступательных действий несколько дней назад, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его мнению, эти действия захлебываются.

Вместе с этим пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что украинская диверсия на Каховской ГЭС имеет отношение к отсутствию успехов в ходе контрнаступления.

5 июня стало известно, что ВСУ приступили к крупномасштабному наступлению на пяти участках боевого соприкосновения на южнодонецком направлении. ВС РФ отразили все атаки противника. Это подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По информации Минобороны РФ, 31-я механизированная бригада ВСУ потеряла более 250 человек, 16 танков и 24 бронированные машины.

ВСУ не смогли прорвать оборону ВС РФ на южнодонецком направлении