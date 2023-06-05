МО РФ сообщило о неудачной попытке ВСУ перейти в наступление на южно-донецком направлении

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Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку по проведению крупномасштабного наступления на южно-донецком направлении. В результате за сутки ВСУ понесли потери в 300 человек, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно информации, украинские войска применили шесть механизированных и два танковых батальона. Авиация и артиллерия Вооруженных сил России нанесли ВСУ потери в районе населенных пунктов Нескучное и Новодаровка.

"За сутки на данном направлении уничтожены до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей", – подчеркнуло ведомство.

До этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможное контрнаступление ВСУ позволит Киеву овладеть стратегически важными территориями, которые ныне находятся под контролем РФ. По его словам, Вашингтон намерен помогать Киеву достичь максимально возможного прогресса на поле боя.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что армия Украины готова к проведению контрнаступления. При этом он затруднился ответить, сколько времени займет контрнаступление. По его словам, оно может пойти "по-разному".

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