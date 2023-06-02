Орбан призвал не допустить контрнаступления ВСУ

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Контрнаступление ВСУ приведет к еще большей эскалации конфликта и серьезным потерям в рядах украинских военнослужащих, предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он призвал не допустить этого.

По мнению политика, контрнаступление закончится "кровавой бойней".

"Даже такой человек, как я, имеющий всего лишь полуторагодичный опыт службы в армии, знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся", – цитирует его ТАСС.

Орбан призвал мировое сообщество приложить все усилия для проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, до того, как ВСУ начнут наступление.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил об утверждении сроков контрнаступления ВСУ. По его словам, руководство страны согласовало время, тактику и план действий.

В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление этим летом. При этом точных сроков он не назвал. Однако, по его словам, американские власти находятся в контакте с украинскими с самого начала планирования наступательных действий.



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