В Белом доме заявили, что ВСУ пойдут в контрнаступление летом

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут контрнаступление летом. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы хотим, чтобы у Украины было все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом", – сказал он в эфире телеканала CNN, подчеркнув, что США продолжат поставлять Украине оборонительные системы, военное имущество и средства вооружения.

При этом точных сроков украинского контрнаступления Кирби не назвал. Однако, по его словам, американские власти находятся в контакте с украинскими с самого начала его планирования.

До этого советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ начали "ползучее" контрнаступление. Об этом, по его словам, свидетельствует активная работа диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и артиллерии.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил об утверждении сроков контрнаступления ВСУ. По его словам, руководство страны согласовало сроки, тактику и план действий.

