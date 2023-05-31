12:43Политика
В ДНР сообщили о начале "ползучего" контрнаступления ВСУ
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Украина начинает предпринимать "ползучее" контрнаступление. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Есть такое предположение, что само ползучее контрнаступление Украина уже начинает предпринимать", – сказал он в эфире Первого канала.
Гагин пояснил, что о начале таких действий ВСУ свидетельствует активная работа диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и артиллерии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об утверждении сроков контрнаступления ВСУ. По его словам, руководство страны согласовало сроки, тактику и план действий.
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский, в свою очередь, заявил, что военные обсудили возможные сценарии развития боевых действий. Командирам украинской армии были даны задачи для подготовки к наступательным действиям.
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