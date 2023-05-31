В ДНР сообщили о начале "ползучего" контрнаступления ВСУ

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Украина начинает предпринимать "ползучее" контрнаступление. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Есть такое предположение, что само ползучее контрнаступление Украина уже начинает предпринимать", – сказал он в эфире Первого канала.

Гагин пояснил, что о начале таких действий ВСУ свидетельствует активная работа диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и артиллерии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об утверждении сроков контрнаступления ВСУ. По его словам, руководство страны согласовало сроки, тактику и план действий.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский, в свою очередь, заявил, что военные обсудили возможные сценарии развития боевых действий. Командирам украинской армии были даны задачи для подготовки к наступательным действиям.

