Зеленский заявил, что украинская армия готова к контрнаступлению

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Украинская армия готова к проведению контрнаступления, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal.

При этом украинский лидер затруднился ответить, сколько времени займет контрнаступление. По его словам, оно может пойти "по-разному".

"Но мы собираемся это сделать, и мы готовы", – сказал он.

Ранее Зеленский сообщил об утверждении сроков контрнаступления ВСУ. По его словам, руководство страны согласовало сроки, тактику и план действий.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский, в свою очередь, заявил, что военные обсудили возможные сценарии развития боевых действий. Командирам украинской армии были даны задачи для подготовки к наступательным действиям.



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