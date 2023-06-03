12:30Политика
Зеленский заявил, что украинская армия готова к контрнаступлению
Фото: AP Photo/Louise Delmotte, Pool
Украинская армия готова к проведению контрнаступления, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal.
При этом украинский лидер затруднился ответить, сколько времени займет контрнаступление. По его словам, оно может пойти "по-разному".
"Но мы собираемся это сделать, и мы готовы", – сказал он.
Ранее Зеленский сообщил об утверждении сроков контрнаступления ВСУ. По его словам, руководство страны согласовало сроки, тактику и план действий.
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский, в свою очередь, заявил, что военные обсудили возможные сценарии развития боевых действий. Командирам украинской армии были даны задачи для подготовки к наступательным действиям.
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