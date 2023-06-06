Шойгу заявил, что ВСУ предприняли обещанное наступление

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Украинский режим в течение трех суток предпринял обещанное наступление на разных участках фронта. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, 4 июня ВСУ силами 23-й и 31-й механизированных бригад пытались наступать на пяти направлениях, но успеха не добились.

"(Противник. – Прим. ред.) понес значительные потери: 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей", – добавил Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что 5 июня киевский режим попытался наступить на семи направлениях силами пяти бригад. Противник также был остановлен и понес еще более серьезные потери.

"Был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1 600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 "Леопардов" и 3 колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной", – уточнил Шойгу.

Он указал, что попытки наступления ВСУ были сорваны, противник остановлен. Киевский режим не добился своих целей, а понес "значительные и несопоставимые потери".

Шойгу подчеркнул, что в боях против пытавшейся наступать украинской стороны наиболее отличились российские подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад. Особый героизм проявила 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Юрия Желанова и командира 1-го батальона этой же бригады майора Владимира Положенцева.

Данные подразделения обороняли занимаемые позиции стойко и нанесли противнику значительные потери, сказал Шойгу. Лейтенант Желанов, несмотря на ранение, отвел роту в заранее оборудованные оборонительные позиции и остановил наступление противника, уточнил министр.

"Особо необходимо отметить умелые действия нашей оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации. Ими было применено 50 противотанковых управляемых ракет. В результате уничтожено 5 танков и 29 других боевых бронированных машин (противника. – Прим. ред.)", – сказал Шойгу.

За три дня боевых действий потери ВСУ составили до 3 715 военнослужащих и 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 БПЛА.

ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с утра 4 июня. В Минобороны заявили, что противник в нем задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. Его целью назвали прорыв обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта.

Также в ведомстве отметили, что начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов лично находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении.

6 июня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что все атаки, проведенные накануне Вооруженными силами Украины в Донецкой Народной Республике, были отбиты.

Шойгу рассказал о попытке ВСУ начать наступление на разных участках фронта