Минобороны сообщило о попытке ВСУ провести масштабное наступление на пяти участках фронта

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России в официальном телеграм-канале.

"С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении введением в бой 23 и 31 механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений", – заявил он.

В Минобороны заявили, что в крупномасштабном наступлении ВСУ задействовали шесть механизированных и два танковых батальона. Целью противника в ведомстве назвали прорыв обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта. ВСУ не добились выполнения своих задач и понесли потери.

Благодаря грамотным и умелым действиям группировки войск "Восток", потери украинской стороны составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.

В Минобороны также отметили, что начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов лично находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов рассказал, что военнослужащие ВС РФ ударом тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" уничтожили пункт дислокации украинских боевиков около Гуляйполя.

Дронами-камикадзе "Ланцет" были уничтожены артиллерийская установка, бронированная машина и автомобиль ВСУ. Артиллерия группировки "Восток" уничтожила склад боеприпасов украинских сил и поразила опорные пункты противника.



Видео: Минобороны РФ