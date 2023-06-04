Расчет ТОС "Солнцепек" поразил пункт дислокации ВСУ рядом с Гуляйполем – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие ВС РФ ударом тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" уничтожили пункт дислокации украинских боевиков около Гуляйполя. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов.

"Экипажами огнеметных систем "Солнцепек" уничтожен пункт временной дислокации националистов в районе Гуляйполя", – приводит его слова РИА Новости.

Он также рассказал, что дронами-камикадзе "Ланцет" были уничтожены артиллерийская установка, бронированная машина и автомобиль ВСУ. Кроме того, по словам Чехова, артиллерия группировки "Восток" уничтожила склад боеприпасов украинских сил и поразила опорные пункты противника.

В ходе контрбатарейной борьбы также были уничтожены гаубицы ВСУ "Д-30" и "Мста-Б", резюмировал подполковник.

До этого сообщалось, что авиация ВКС РФ ударила по пунктам временного размещения 1-й бригады специального назначения Украины. Кроме того, военнослужащие РФ пресекли пять попыток ротации подразделений украинской армии на передовых позициях.



Минобороны РФ показало боевую работу огнеметных систем "Солнцепек" в зоне СВО