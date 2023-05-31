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Снайпер группировки Вооруженных сил России "Юг" рассказал о странностях в поведении бойцов ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский военнослужащий заявил, что наблюдал случаи, когда бойцы ВСУ просто выходили без оружия, экипировки и брони и просто шли.

"Это выглядело очень отчаянно. Либо они принимают что-то определенное", – рассказал военный.

Он заявил, что такое поведение не является нормальным и "так быть не должно".

В ноябре прошлого года в СМИ сообщалось, что в обнаруженных в Луганской Народной Республике лабораториях проходили испытания наркотических назальных анальгетиков. Они были разработаны на Западе для нужд оборонного комплекса Киева и стран НАТО.

До этого в Минобороны РФ заявляли, что российские специалисты нашли на позициях, оставленных бойцами ВСУ, препараты опиоидного и эфедринового ряда.

