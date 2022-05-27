В СК РФ связали зверства украинских националистов с приемом наркотиков

14:48
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в Мариуполе выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений украинских формирований в отношении мирного населения и российских военных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как было доложено в ходе мероприятия, с начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР возбуждено свыше тысячи уголовных дел в связи с военными преступлениями со стороны Киева. В настоящее время идет работа с военнопленными. Часть расследований уже завершена.
Отмечалось, что зверства, совершаемые украинскими националистами, могут быть обусловлены приемом специальных боевых наркотиков. В связи с этим глава СК РФ поручил провести исследование соответствующих веществ.
"Зверства нацистов в отношении мирных граждан нередко обусловлены приемом химических веществ для поднятия боевого духа. В связи с этим глава ведомства поручил провести исследования препаратов и в рамках расследования дать должную правовую оценку этим сведениям", – говорится в релизе.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что коллективный Запад не желает признавать факты пыток и зверств над плененными на Украине российскими военными. Кроме того, по его словам, за рубежом не только отрицают существование неонацизма на Украине, но и с почестями принимают у себя его представителей.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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