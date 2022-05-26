Штурмовые группы ВДВ захватили сеть украинских опорных пунктов

Видео: Минобороны России

Минобороны России показало видео с кадрами укрепленных позиций войск Украины, захваченных российскими военными. Об этом сообщает РИА Новости

В операции принимали участие штурмовые группы ВДВ, подразделения разведки и расчеты дронов.

"Во время артиллерийского удара из артиллерийских орудий и минометов противник понес потери, при непосредственном соприкосновении с подразделениями ВДВ подразделения ВСУ бросили свои позиции и отступили", – уточнили в ведомстве.

На кадрах видео запечатлены протяженные траншеи, бетонный бункер, а также тела украинских военнослужащих. Кроме того, обнаружены так называемый "боевой наркотик" и американская амуниция.

Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что украинские боевики разместили тяжелое вооружение в медучреждениях четырех городов – в Краматорске, Лисичанске, Славянске и в Одессе.

