В МО РФ заявили об уничтожении производственного цеха завода "Мотор Сич" на Украине

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили высокоточными ракетами морского и воздушного базирования производственные цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, завод выпускал двигатели для украинской авиации и беспилотников.

Конашенков отметил, что подразделения резерва ВСУ, направляющиеся в Донбасс для усиления группировки, были поражены возле железнодорожной станции Покровское.

Ранее генерал-майор рассказал о поражении логистического центра в Соледаре и двух баз горючего в Харьковской области. Он добавил, что также были поражены 46 районов сосредоточения войск ВСУ и вооружений.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

