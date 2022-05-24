Минобороны предупредило о провокациях ВСУ и СБУ на зерновом комбинате в ЛНР

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

СБУ и ВСУ с подачи западных стран разместили вооружение на территории зернового комбината в Луганской народной республике, чтобы реализовать очередную провокацию. Об этом сообщил начальник НЦУО РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По данным украинских военнопленных, сотрудники СБУ хотят организовать провокации на объектах хранения зерновых культур по уже отработанной ранее схеме в Рубежном и Орехове, чтобы переложить вину на Вооруженные силы РФ.

"В населенном пункте Просяная Днепропетровской области боевики националистических формирований заминировали "Просянский элеватор", который в ближайшее время планируют взорвать. В поселке Врубовка Луганской Народной Республики на территории зернового комбината размещены установки РСЗО ВСУ", – уточнил Мизинцев.

Кроме того, как подчеркнул начальник НЦУО РФ, украинские боевики регулярно производят обстрелы позиций ВС России, провоцируя их на ответный огонь.

Мизинцев также заявил, что такие действия ВСУ схожи со схемой "выжженной земли", которую использовали нацисты в период ВОВ. Подобные действия противоречат всем общепринятым нормам морали и принципам международного гуманитарного права, считает генерал-полковник.

Ранее в министерстве обороны сообщали и о других провокациях националистов. По данным ведомства, они заминировали емкости с опасными веществами на заводе в Лисичанске и удерживают мирных жителей в заложниках, обстреливая позиции российских военных. В Сумской области ВСУ заминировали мосты.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.