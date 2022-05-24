ВСУ готовят очередные провокации, чтобы обвинить РФ – Минобороны

Украинские силовики готовят очередные провокации, чтобы обвинить Россию. По данным Минобороны, они заминировали емкости с опасными веществами на заводе в Лисичанске и удерживают мирных жителей в заложниках, обстреливая позиции российских военных.

А в Сумской области ВСУ заминировали мосты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.