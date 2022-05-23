В шести регионах России ввели режим ЧС в лесах из-за пожаров

В шести регионах РФ действует режим ЧС в лесах из-за пожаров. Об этом сообщили в МЧС.

По данным Авиалесоохраны, в России горит свыше 50 тысяч гектаров леса. Наиболее сложная обстановка складывается в Сибири. Там действует более 70% всех пожаров.

В 44 субъектах действует особый противопожарный режим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



