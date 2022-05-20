Небензя сообщил о свидетельствах продажи жителей Украины в рабство

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Уже имеются свидетельства, подтверждающие факты торговли украинскими женщинами и детьми в Европе. Об этом на международном форуме по вопросам миграции заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Международные структуры обязаны проследить за тем, чтобы украинские женщины и дети, попавшие в Европу, не стали жертвами европейских организованных преступных группировок, промышляющих торговлей людьми", – цитирует его ТАСС.

Дипломат также отверг обвинения в адрес России о насильственном вывозе украинцев на территорию РФ. Он отметил, что Россия эвакуирует жителей ДНР, ЛНР и Украины из опасных районов и делает это на добровольной основе. С начала спецоперации, по его словам, в Россию было эвакуировано больше 1,36 миллиона человек, еще 2,7 миллиона человек направили запросы на эвакуацию.

Ранее в МИД РФ заявили, что киевский режим вынашивает планы провокаций в Донбассе. В ведомстве утверждают, что они будут представлять из себя акти химического терроризма.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

