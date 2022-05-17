МВД сняло ограничение на въезд в РФ для более 3 тыс граждан Украины и Донбасса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МВД сняло ограничение на въезд в Россию для более 3 тысяч граждан Украины, ДНР и ЛНР с нарушением условий пребывания или административными правонарушениями.

"МВД России принято решение о снятии ограничений на въезд на территорию России в отношении более 3 000 граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, допустивших два и более административных правонарушения незначительного характера либо нарушивших срок пребывания на территории РФ", – говорится в сообщении на сайте МВД РФ.

Также при обращении по вопросу продления срока временного пребывания в России, постановки на миграционный учет по месту пребывания или оформления разрешительных документов на проживание указанные граждане не будут привлекаться к административной ответственности за нарушение условий пребывания в РФ.

Ранее основатель юридической группы "Союз" Ирина Гукова рассказала, что беженцы в России имеют право на содействие в обеспечении проезда и провоза багажа к месту пребывания, медицинскую помощь и бесплатное проживание в центре временного размещения.

Беженцам также могут посодействовать в направлении на обучение или в трудоустройстве. Они имеют возможность работать по найму или осуществлять предпринимательскую деятельность. Беженцам положена социальная защита и содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев предложил предоставить беженцам из Донбасса и Украины освобождение от уплаты подоходного налога до конца 2022 года. Соответствующую инициативу он представил министру финансов РФ Антону Силуанову. Депутат отметил, что с февраля сотни тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и Украины были вынуждены переехать в Россию, покинув свои дома и потеряв работу. По словам Матвейчева, для подавляющего большинства это стало тяжелым потрясением.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

