Москалькова опровергла заявление властей Украины о принудительном ввозе беженцев в РФ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала ложью заявления украинских властей Украины о принудительном ввозе беженцев на территорию РФ.
"Сегодня в Украине раскручивается тема принудительного привоза граждан Украины на территорию России и принудительного размещения их в пунктах временного размещения. Одна из представителей украинской стороны, отвечая на вопрос корреспондента, почему же эти люди не могут протестовать против того, что их принудительно размещают, заявила, что у них нет средств коммуникации, они находятся вдали от цивилизационного пространства и фактически в состоянии рабов. Совершенно ответственно заявляю, что это ложь, что это очередная провокация", – заявила Москалькова на пресс-конференции, посвященной проекту Ассоциации юристов России по оказанию бесплатной правовой помощи беженцам из ДНР и ЛНР.
По словам омбудсмена, уполномоченный верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ посетил ПВР и сообщил об отсутствии оснований считать, что данная тема имеет право на существование. Москалькова подчеркнула, что беженцы получают бесплатную юридическую помощь и могут уехать в другую страну.
Ранее сообщалось, что свыше 200 миллионов рублей было собрано Русской православной церковью для эвакуированных из Донбасса и с Украины.
Отмечается, что на сегодняшний день представители 52 епархий РПЦ оказывают помощь более чем 32 тысячам беженцев. Людей приняли в 47 церковных учреждениях РФ, Украины и других государств.
Кроме того, РПЦ собрала и передала более 860 тонн гуманитарной помощи эвакуированным и пострадавшим мирным гражданам. При этом свыше 465 тонн было направлено в Донецкую, Луганскую, Горловскую, Северодонецкую, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую епархии.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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