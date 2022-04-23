РПЦ собрала более 200 млн рублей на помощь эвакуированным из Донбасса и с Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Свыше 200 миллионов рублей было собрано Русской православной церковью для эвакуированных из Донбасса и с Украины. Об этом сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Было собрано более 200 млн рублей на помощь беженцам", – заявил он в эфире телеканала "Россия-24".
Отмечается, что на сегодняшний день представители 52 епархий РПЦ оказывают помощь более чем 32 тысячам беженцам. Людей приняли в 47 церковных учреждениях РФ, Украины и других государств.
Кроме того, РПЦ собрала и передала более 860 тонн гуманитарной помощи эвакуированным и пострадавшим мирным гражданам. При этом свыше 465 тонн было направлено в Донецкую, Луганскую, Горловскую, Северодонецкую, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую епархии.
Ранее сообщалось, что около 30 сирот из Донецкой Народной Республики приехали в Подмосковье. На железнодорожной платформе в Апрелевке ребят встретили губернатор Андрей Воробьев и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. Детей передадут под опеку в семьи из Богородского, Домодедовского, Волоколамского, Чеховского и других городских округов. Условия для сирот подбирали, учитывая состояние здоровья и особенности ребенка.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: