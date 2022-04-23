РПЦ собрала более 200 млн рублей на помощь эвакуированным из Донбасса и с Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 200 миллионов рублей было собрано Русской православной церковью для эвакуированных из Донбасса и с Украины. Об этом сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Было собрано более 200 млн рублей на помощь беженцам", – заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

Отмечается, что на сегодняшний день представители 52 епархий РПЦ оказывают помощь более чем 32 тысячам беженцам. Людей приняли в 47 церковных учреждениях РФ, Украины и других государств.

Кроме того, РПЦ собрала и передала более 860 тонн гуманитарной помощи эвакуированным и пострадавшим мирным гражданам. При этом свыше 465 тонн было направлено в Донецкую, Луганскую, Горловскую, Северодонецкую, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую епархии.

Ранее сообщалось, что около 30 сирот из Донецкой Народной Республики приехали в Подмосковье. На железнодорожной платформе в Апрелевке ребят встретили губернатор Андрей Воробьев и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. Детей передадут под опеку в семьи из Богородского, Домодедовского, Волоколамского, Чеховского и других городских округов. Условия для сирот подбирали, учитывая состояние здоровья и особенности ребенка.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.