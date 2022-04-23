Почти 30 сирот из Донецкой народной республики приехали в Подмосковье

Около 30 сирот из Донецкой народной республики приехали в Подмосковье. На железнодорожной платформе в Апрелевке ребят встретили губернатор Андрей Воробьев и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Детей передадут под опеку в семьи из Богородского, Домодедовского, Волоколамского, Чеховского и других городских округов. Условия для сирот подбирали, учитывая состояние здоровья и особенности ребенка.

Новые родители уже обладают нужным опытом. Это многодетные и приемные семьи. Некоторые из них имеют практику общения с детьми из Донбасса. Речь о ребятах, которые прибыли в Россию в 2014 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.