"The CIty. Едим": новый антимишлен

Чтобы быстро и вкусно перекусить в Москве, не нужно идти в дорогой ресторан.

Ведущие программы "The City. Едим" Саша Ильин и Росарио Каррион составили новый список неочевидных мест, где готовят вкусно, а цены "не кусаются". Подробнее – в сюжете проекта The City.