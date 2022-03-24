"Доктор 24": мифы о белке

Белковая диета помогает похудеть. Растительный белок гораздо лучше, чем животный. Слишком много белка в рационе может привести к почечной недостаточности. Какие из этих утверждений правда, а какие – миф?

Кому белок нужно есть каждый день, а кому необязательно? И когда белок может навредить? Об этом – в программе "Доктор 24".