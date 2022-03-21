"Доктор 24": давление

Почему молодые люди часто неправильно измеряют давление? Какие ошибки они допускают? Как правильно измерять давление?

Какие ошибки могут привести к инфаркту и инсульту? И почему свое давление нужно знать с 18 лет? Об этом – в программе "Доктор 24".