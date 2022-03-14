Дерматолог рассказала об основных правилах по уходу за кожей

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При уходе за кожей необходимо обращать внимание на последовательность действий и ингредиенты в составе средств, нежели на бренды. Об этом сообщает радио КП.

По словам дерматолога Офелии Верайч, в ежедневном уходе необходимо использовать средства с SPF-защитой. Эксперт отметила, что зимой можно использовать SPF-30, а летом – SPF-50.

Сама эксперт ежедневно использует мягкое очищающее средство, если на лице нет макияжа. Средство с AHA-кислотами специалист выбирает в случае использования косметики на водной основе. Верайч очищает лицо средством с BHA-кислотами, если ранее на лице был макияж с масляной базой.

"Утром я использую сыворотку от гиперпигментации, которая содержит транексамовую кислоту, ниацинамид и койевую кислоту. Она помогает сохранить ровный тон кожи", – пояснила дерматолог.

Верайч рассказала, что вечером обычно использует ночную сыворотку с третиноином, клиндамицином и азелаиновой кислотой, которая помогает бороться с прыщами. Сыворотка против гиперпигментации с низкой концентрацией третиноина и гидрохинона помогает в борьбе с темными кругами под глазами.

Специалист рекомендовала в повседневной жизни не наносить макияж или использовать легкое покрытие. В редких случаях можно пользоваться некомедогенной тональной основой.

"Слишком тяжелые составы забивают поры и вызывают высыпания. Точно так же избегайте минеральных масел, пчелиного воска и парафина, если у вас жирная кожа, потому что эти соединения могут закупоривать поры и вызывать прыщи или усугублять их состояние", – заключила Верайч.

Ранее врач-дерматовенеролог Борис Мирошниченко рассказал, что мужчинам, как и женщинам, необходимо ухаживать за кожей. Чтобы не ошибиться с косметикой, врач посоветовал сходить к дерматологу-косметологу, который определит тип кожи и расскажет об основных правилах ухода. По его словам, мужчинам также стоит использовать тоник, ежедневный крем с SPF- или увлажняющим эффектом.