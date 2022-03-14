Дерматолог рассказала об основных правилах по уходу за кожей

Фото: depositphotos/AllaSerebrina
При уходе за кожей необходимо обращать внимание на последовательность действий и ингредиенты в составе средств, нежели на бренды. Об этом сообщает радио КП.
По словам дерматолога Офелии Верайч, в ежедневном уходе необходимо использовать средства с SPF-защитой. Эксперт отметила, что зимой можно использовать SPF-30, а летом – SPF-50.
Сама эксперт ежедневно использует мягкое очищающее средство, если на лице нет макияжа. Средство с AHA-кислотами специалист выбирает в случае использования косметики на водной основе. Верайч очищает лицо средством с BHA-кислотами, если ранее на лице был макияж с масляной базой.
"Утром я использую сыворотку от гиперпигментации, которая содержит транексамовую кислоту, ниацинамид и койевую кислоту. Она помогает сохранить ровный тон кожи", – пояснила дерматолог.
Верайч рассказала, что вечером обычно использует ночную сыворотку с третиноином, клиндамицином и азелаиновой кислотой, которая помогает бороться с прыщами. Сыворотка против гиперпигментации с низкой концентрацией третиноина и гидрохинона помогает в борьбе с темными кругами под глазами.
Специалист рекомендовала в повседневной жизни не наносить макияж или использовать легкое покрытие. В редких случаях можно пользоваться некомедогенной тональной основой.
"Слишком тяжелые составы забивают поры и вызывают высыпания. Точно так же избегайте минеральных масел, пчелиного воска и парафина, если у вас жирная кожа, потому что эти соединения могут закупоривать поры и вызывать прыщи или усугублять их состояние", – заключила Верайч.
Ранее врач-дерматовенеролог Борис Мирошниченко рассказал, что мужчинам, как и женщинам, необходимо ухаживать за кожей. Чтобы не ошибиться с косметикой, врач посоветовал сходить к дерматологу-косметологу, который определит тип кожи и расскажет об основных правилах ухода. По его словам, мужчинам также стоит использовать тоник, ежедневный крем с SPF- или увлажняющим эффектом.
Москвичам рассказали, как правильно выбрать крем
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: